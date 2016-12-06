Аномально низька температура в США заморозила Ніагарський водоспад (відео)
Ця подія стала хітом американських ЗМІ.
Аномально низька температура, яка вже кілька днів огортає половину території США, виявилася настільки сильною, що скувала кригою Ніагарський водоспад, повідомляє Informing.
Ця подія, яка супроводжувалася безліччю фотографій з гігантськими стовпами бурульок, стала хітом американських ЗМІ.
Середня температура в цьому регіоні в грудні коливається від 8 до 0 градусів за Цельсієм, але цього року стовпчик термометра опускався до позначки в 15-20 градусів нижче нуля.
Як відзначили метеорологи, незабаром холодний фронт покине США, і на територію прийде потепління до 7 градусів тепла за Цельсієм, що й розтопить замерзлі води.