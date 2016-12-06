У Гані виявили несправжнє «посольство США», яке 10 років видавало справжні візи

Будівля, в якій розташовувалося «посольство» США. / Фото: U.S. Department of State

Проте, воно протягом 10 років видавало справжні американські візи. А ще — підроблені візи та інші документи, повідомляє BelSat.

Щотижня в понеділок, вівторок і п’ятницю над рожевою двоповерховою будівлею в столиці Гани, місті Аккра, вивішували американський прапор. Увійшовши до приміщення, відвідувач бачив фотографію Президента США Барака Обами в рамці. У цій будівлі протягом десяти років розташовувалося «посольство США», яке видавало американські візи. Правда, США ніякого стосунку до нього не мали. Нинішнє посольство США в Гані виглядає по-іншому.

Проте, візи в цій будівлі видавали справжні. Як заявили в Державному департаменті США, бланки для віз злочинці отримували через корумпованих чиновників. Правда, формулювання в прес-релізі Держдепу досить розпливчасті — незрозуміло, хто саме поставляв бланки злочинцям.

«Посольством США» управляли ганські і турецькі злочинці. Відвідувачів брали громадяни Туреччини, які вміли говорити англійською і голландською мовами. Але з вулиці в «посольство» потрапити було не можна — замість цього його послуги рекламували по всій Гані, а також у сусідніх країнах. Зацікавлених клієнтів привозили до столиці, селили в готель, а потім возили в «посольство».

Злочинці видавали «отримані обманним шляхом» справжні американські візи, підроблені візи і документи (наприклад, про освіту та свідоцтва про народження). Держдепартамент називає ціну послуги — $ 6 тис.; але що в неї входило, не уточнює.

Поліцейські в ході операції виявили магазин одягу, в якому знаходилися пристрої для зшивання паспортів. Коли його обшукували, адвокат — один із членів угруповання — збрехав поліцейським, що зараз їм не можна туди входити, оскільки магазин згадується в судовій справі. Завдяки цьому пристрої вдалося вивезти за межі Аккри.

Під час обшуків поліцейські виявили 150 паспортів десяти різних країн, справжні і підроблені візи для в'їзду в США, а також підроблені візи для в'їзду в Шенгенську зону, Індію і Південну Африку. В ході операції кілька злочинців було затримано. Кілька зараз знаходяться в бігах.

«Посольство США» було виявлено влітку 2016 року. Крім того, виявилося, що в Аккрі є і несправжнє посольство Нідерландів.