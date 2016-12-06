У Таїланді одружили 3-річних близнюків

Брат і сестра 3-річного віку посміхалися і раділи, сприймаючи весілля, як якусь гру, повідомляє Quibbll.

А дорослі поставилися до церемонії дуже серйозно, вони навіть одягли діток у традиційні тайські весільні костюми.

У результаті Тікатат і Тавіс Хіранмекаварт пов'язалися один з одним узами шлюбу в місті Ангтхонг, що знаходиться в центральній частині Таїланду.

Хлопчик навіть вручив своїй нареченій придане — 22000 таїландських бата ($ 560) і 30,5 грам золота. На весілля прийшли всі родичі і сусіди молодят.

Батьки близнят вважають, що в іншому житті дітей розлучила трагедія, але їхня любов виявилася сильнішою за смерть, і вони реінкарнували разом. І якщо малюків не одружити в новому житті якомога швидше, один із них може померти.

«Ми повинні їх одружити, інакше один з них помре», — заявила мати.

Незважаючи на те, що весілля відбулося, шлюб не має юридичної сили, і діти можуть самі вибрати собі партнерів, коли виростуть.