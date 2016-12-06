В російському Орлі встановили "нацистську" лавку

В російському Орлі встановили "нацистську" лавку
Фото: mr7.ru

В місті Орел Російської федерації встановили лавку "Орел", підлокотники якої нагадують зображення на гербі Третього рейху.

Джерело: Відомості

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Користувачі соцмереж виступили з критикою нової лави. За їх словами, вона нагадує орла з "заставки до нацистського журналу відеохроніки часів ВВВ" Ді Дойче Вохеншау ". Вони вважають, що автор лавки не «морочився "з проектом, а просто змалював.

Губернатор області Вадим Потомський дав розпорядження прибрати даний проект з вулиці. Начальник регіону також порахував, що лавка має нацистську символіку.

Читайте в рубриці

Всі новини рубрики

Стрічка новин

Loading...