Студентка з Данії за 460 годин зібрала найбільший у світі пазл

Користувачка порталу Reddit manne0708 — така пристрасна любителька збирати пазли, що навряд чи знайдеться рівний їй у цій справі, повідомляє видання Super Cool Pics.

Тільки за минулий рік датська студентка склала з 74 тисяч крихітних фрагментів два величезних пазла. А її остання робота, яка так і називається — «Найбільший в світі пазл», складається з 40 320 фрагментів, в довжину налічує 680 см, в ширину — 192 см.

Рекордний пазл включає десять сцен з класичних мультфільмів Діснея, які відокремлені один від одного химерними зірками. Фрагменти кожної сцени були розділені по мішках, що значно полегшило завдання, проте на складання величезної картини все одно пішло багато часу — 460 годин (близько двох місяців).