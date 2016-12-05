У Франції дитина вийшла з коми за секунду до відключення апарата життєзабезпечення

Лікарі запевняли батьків, що дитина ніколи не зможе самостійно дихати, ходити і розмовляти, повідомляє VladTime.

Дівчинку госпіталізували у вересні. У медикаментозну кому її ввели усвідомлено, для більш ефективного лікування.

Лікарі стверджували, що шансів у Марви небагато.

Після того, як батьки зібрали 70 тисяч підписів у соціальній мережі Twitter, суд Марселя ухвалив зберегти дівчинку на обліку в лікарні і підтримувати в ній життя. Однак медперсонал запропонував відключити СЖЗ, оскільки шансів на нормальне життя у дитини не було. За секунду до того, як лікар збирався вимкнути апарат, дівчинка відкрила очі. Щасливі батьки публікують в соціальній мережі фото, на яких Марва посміхається і навіть реагує на голос батька. Але її стан все ще критичний.