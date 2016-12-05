Казахські прикордонники не повірили в існування Нової Зеландії

Жінці заявили, що такої країни немає, і вимагали пред’явити австралійський паспорт. У тісній кімнаті для інтерв'ю Хлої Філліпс-Харріс побачила карту світу — але підтвердити своє громадянство не змогла, оскільки Нової Зеландії на ній не виявилося, повідомляє NewsRu.

28-річна Філліпс-Харріс стверджує, що багато разів бувала в країнах Центральної Азії, але подібне з нею сталося вперше. У Казахстані вона мала намір працювати на фермах і подивитися ландшафти країни. Перед поїздкою вона проконсультувалася з новозеландським посольством, де її запевнили, що ніяких проблем з в'їздом до Казахстану не виникне.

Однак в аеропорту Алма-Ати співробітники міграційної служби почали вимагати в неї паспорт Австралії. Їй заявили, що «Нова Зеландія — без всяких сумнівів, частина Австралії», а не самостійна країна.

Після заборони на в'їзд в країну Філіппс-Харріс сказали, що вона повинна сісти на літак до Китаю. «У таких країнах все залежить від зв'язків. Мені все ж таки вдалося зійти з того літака до його вильоту, але довелося потурбувати надто багатьох людей», — згадує туристка.

Мандрівницю після цього проводили в крихітну кімнату для допитів. Там на стіні була карта світу, але дівчина знову не змогла показати, звідки вона — виявилося, що картограф, як і прикордонники, про Нову Зеландію не чув.

«Вони запитували, чому я тут, що я збираюся робити в Казахстані. Вже були залучені і поліцейські в штатському і представники аеропорту. На цьому етапі вже було запізно давати хабар, що я і збиралася зробити з самого початку. Але ми в Новій Зеландії не дуже добре знайомі з тим, як це робиться», — відверто розповіла дівчина.

Після багатогодинного допиту Хлої закрили в кімнаті охорони на півтора дня: «Мені не дали ні води, ні їжі. Але охоронці пошкодували мене, і вночі, коли всі пішли, вони пронесли мені наполовину випиту пляшку газованого напою. Вони розлили її на дві склянки, і один з охоронців випив склянку, щоб показати мені, що це можна пити без побоювання».

Філліпс-Харріс говорить, що побачила багато за роки подорожей, але випадок в Казахстані — унікальний. "Мої знайомі в Казахстані зробили мені нову візу і заплатили потрібним людям. Вийти з аеропорту було просто чудово. Тому що ми часто чуємо історії про людей, які просто зникають, а ця частина світу сумно відома процвітаючою корупцією», — зазначила вона.

У Казахстані Хлої провела півроку. На її сторінці в Facebook і Intagram опубліковані фото з поїздки: вершники на конях, сама Хлої в національному костюмі і з орлом на руці і т.п.

«Казахстан дуже швидко розвивається, у нього великий потенціал. Країна корумпована, але там живуть хороші люди. Мені сподобалося в Казахстані. Шкода, що на карті там не було Нової Зеландії», — поскаржилася вона.

Нова Зеландія — держава в південно-західній частині Тихого океану з населенням в 4,5 млн осіб. Австралія — ​​найближчий сусід Нової Зеландії.