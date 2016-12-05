Жителя Лондона заарештували за використання нового слова в Twitter

25-річний житель Лондона, зареєстрований в Мережі під ніком Michael, був затриманий поліцією за вживання на своїй сторінці в Twitter вигаданого слова, повідомляє Informing.

Правоохоронці побачили в запису британця загрозу парламентарієві Анні Субрі.

У повідомленні чоловіка присутнє відсилання до трагічного вбивства британського депутата Джо Кокса, яке стався в червні 2016 року.

«Хто-небудь «джококсніть» Анну Субрі, будь ласка», — написав Michael, демонструючи невдоволення діями політика.

Треба сказати, що сама Анна Субрі не залишила без відповіді висловлювання британця і назвала його «сумним боягузливим тролем».

25-річний чоловік затриманий за підозрою в розсилці шкідливих повідомлень.