Жителя Лондона заарештували за використання нового слова в Twitter
Правоохоронці побачили в запису британця загрозу парламентарієві Анні Субрі.
25-річний житель Лондона, зареєстрований в Мережі під ніком Michael, був затриманий поліцією за вживання на своїй сторінці в Twitter вигаданого слова, повідомляє Informing.
Правоохоронці побачили в запису британця загрозу парламентарієві Анні Субрі.
У повідомленні чоловіка присутнє відсилання до трагічного вбивства британського депутата Джо Кокса, яке стався в червні 2016 року.
«Хто-небудь «джококсніть» Анну Субрі, будь ласка», — написав Michael, демонструючи невдоволення діями політика.
Треба сказати, що сама Анна Субрі не залишила без відповіді висловлювання британця і назвала його «сумним боягузливим тролем».
25-річний чоловік затриманий за підозрою в розсилці шкідливих повідомлень.