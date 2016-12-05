Жителі негазифікованого російського села отримали платіжки за газ

Жителі села Глушата Пермського краю РФ отримали квитанції за газ, хоча населений пункт не газифікований. Поруч із селом є труби газопроводу, але в Глушата вони не заходять, повідомляє видання Ura.ru.

Місцеві жителі користуються для опалення дровами, а для готування їжі — балонами з газом.

У компанії «Газпром межрегионгаз Пермь» пояснили те, що сталося, «збоєм у системі». Тих, хто несподівано отримав такі квитанції, газовики закликали зберегти папери. Їх незабаром забере кур’єрська служба.

Місцеві жителі підозрюють, що за документами село підключене до газової мережі і, ймовірно, кошти на газифікацію села свого часу виділялися, але не дійшли за призначенням.