В єгипетському цирку лев розтерзав дресирувальника під час шоу (відео)

35-річний чоловік помер у клініці від численних травм через кілька днів після атаки лева, повідомляє Quibbll.

Іслам Шахін, 35-річний дресирувальник цирку, виступав в клітці одночасно з трьома хижаками, один з яких згодом і вбив чоловіка.

Під час представлення Шахін показував трюки з одним ыз левів, і в цей час другий підкрався до нього зі спини для атаки. Колеги Іслама кинулися на допомогу чоловікові, але швидко відігнати 200-кілограмового звіра не вийшло.

Потерпілого одразу ж доставили в лікарню. Дивно, але після нападу лева Ісламові навіть вдалося піднятися на ноги.

У госпіталі лікарі діагностували у нього численні рвані рани і перелом таза. Через кілька днів чоловік помер. Іслам Шахін пропрацював з хижаками понад 10 років.

Уповноважений цирку Мухаммед Мустафа заперечував будь-які звинувачення, що напад стався через те, що леви були голодні або що приводом послужила гучна музика. Мухаммед заявив, що напад стався, оскільки в тварини почався шлюбний період.

Наразі тварину ізолювали, лева обстежують ветеринари.