Відеокамера зафіксувала боксерський бій між чоловіком і кенгуру

У Мережі з'явилося відео відважного господаря собаки з Австралії, який не злякався встати на її захист. На кадрах ролика видно, як дика тварина схопило пса чоловіка і прийнялася душити його.

Сміливий господар не розгубився і підбіг до свого вихованця, який опинився в біді. Побачивши більшого суперника, кенгуру відпустив пса і став нападати на чоловіка.

Хлопець встав в боксерську стійку і завдав потужного удару в щелепу дикій тварині. Від такої несподіванки кенгуру оторопів і припинив усілякі нападки на адресу чоловіка і його собаки.