У Мережі набирає перегляд неймовірний відеоролик з "ловом сомів автомобілем"

У Мережі набирає перегляди відеоролик, на якому зафіксовано, як автомобіль, який впав у водойму, дістають звідти за допомогою автокрана.

При цьому, коли транспортний засіб виявляється на березі, всередині нього виявляється "несподіваний улов" - десятки великих сомів.

Країну, в якому стався інцидент, автор ролика не уточнив. Користувачі інтернету в коментарях радять йому "закинути" машину в річку ще раз - раптом там знову буде риба.