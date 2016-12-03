Батьки дівчини, яка зробила більше ста операцій, досі оговтуються від шоку

Батьки дівчини, яка зробила більше ста операцій, досі оговтуються від шоку

Після 100 операцій дівчина все ще вважає себе некрасивою.

Джерело: Відомості

Кожна жінка буває незадоволеною своєю зовнішністю в деякі періоди життя. Але щоб бути настільки незадоволеною, як американка Пікс Фокс (Pixee Fox) - це треба постаратися! Жінка зробила більше 100 операцій зі зміни своєї зовнішності - від обличчя  до форми тіла, - але так і не заспокоїлася.

Пластичні хірурги ніколи не відмовляються від роботи, навіть якщо бачать, що мова йде не про поліпшення зовнішності, а про психічне відхилення. Так сталося і з Пікс: нікого не виявилося поруч, щоб поставити дівчині мізки на місце. В результаті їй видалили шість ребер, збільшили груди, відкачали жир з одних частин тіла і ввели його в інші. Все для того, щоб жінка стала справжньою красунею з фігурою типу «пісочний годинник».

В результаті навіть сам пластичний хірург Фредерік Берні (Fredrik Berne) жахнувся вчиненому і зазначив, що губи дівчини стали «величезними і гротескними, але все одно не настільки великими, як вона хотіла». Сама ж дівчина хоче виправити те, що накоїла. Адже, на її думку, губи недостатньо великі, а талія недостатньо вузька, доведеться ще й корсет носити. Жінка запланувала ще 10 операцій на наступний рік. А батьки дівчини досі оговтуються від шоку, який вони відчули, побачивши дочку після таких "покращень" зовнішності.

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