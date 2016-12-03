Батьки дівчини, яка зробила більше ста операцій, досі оговтуються від шоку

Кожна жінка буває незадоволеною своєю зовнішністю в деякі періоди життя. Але щоб бути настільки незадоволеною, як американка Пікс Фокс (Pixee Fox) - це треба постаратися! Жінка зробила більше 100 операцій зі зміни своєї зовнішності - від обличчя до форми тіла, - але так і не заспокоїлася.

Пластичні хірурги ніколи не відмовляються від роботи, навіть якщо бачать, що мова йде не про поліпшення зовнішності, а про психічне відхилення. Так сталося і з Пікс: нікого не виявилося поруч, щоб поставити дівчині мізки на місце. В результаті їй видалили шість ребер, збільшили груди, відкачали жир з одних частин тіла і ввели його в інші. Все для того, щоб жінка стала справжньою красунею з фігурою типу «пісочний годинник».

В результаті навіть сам пластичний хірург Фредерік Берні (Fredrik Berne) жахнувся вчиненому і зазначив, що губи дівчини стали «величезними і гротескними, але все одно не настільки великими, як вона хотіла». Сама ж дівчина хоче виправити те, що накоїла. Адже, на її думку, губи недостатньо великі, а талія недостатньо вузька, доведеться ще й корсет носити. Жінка запланувала ще 10 операцій на наступний рік. А батьки дівчини досі оговтуються від шоку, який вони відчули, побачивши дочку після таких "покращень" зовнішності.