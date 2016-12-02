У Китаї роблять точну копію «Титаніка»

Роботи з будівництва копії знаменитого круїзного лайнера планується закінчити в 2017 році, проте китайський уряд вважає, що процес може затягнутися як мінімум на два з половиною роки, повідомляє Quibbll.

Відтворення корабля і його інтер'єрів обійдеться в 145 мільйонів доларів, тоді як фільм Джеймса Кемерона про катастрофу судна свого часу коштував 200 мільйонів доларів.

Передбачається, що нова версія Титаніка стане привабливим центром туризму. Відвідувачі корабля зможуть взяти участь у костюмованих вечірках, повечеряти точно тими самими стравами, що q пасажири реального судна близько сотні років тому, а також пережити «деякі жахи» краху. Передбачається, що найдешевший квиток e цю подобу парку розваг буде коштувати близько 435 доларів.

Творці проекту наголошують, що не відтворюватимуть Титанік досконально, проте всі основні приміщення корабля будуть відповідати реальним і створюватися «з повагою до історії».