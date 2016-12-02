«Козаки-маги» встановили в Росії палаючий пам’ятник окультистові Алістеру Кроулі (відео)

Пам’ятник Алістеру Кроулі / Фото: Максим Тішин

Акція пройшла в ніч перед 69-ю річницею смерті британського містика на березі річки Кубань, повідомляє «Росбалт» з посиланням на «Югополис».

Пам'ятник являє собою цифру 93, зроблену з ялівцю.

«Алістер Кроулі — ангел-хранитель кубанської землі. Саме Кроулі в одному зі своїх містичних одкровень передбачав коронацію кубанського козацтва і проголошення Краснодарського краю «Регіоном 93». У кроуліанському віровченні число 93 символізує Любов і Волю — те, на чому і тримається кубанська земля, просочена вогнем телемицької святості і еротизмом козацьких містерій», — заявили журналістам представники організації.

За словами активістів, конструкція пам'ятника така, що його можна підпалювати постійно. «Палаюче біля річки Кубань число 93 символізує завзятість козачої трансгресії і шепіт кубанського гедонізму. Уявіть: горить священний вогонь, тече свята вода, а козаки на тлі цього зливаються в єдиному екстатичному танці-хороводі. Чи це не є торжество духовності, про який мріють російські політики?» — зазначають «козаки-маги».

Також козаки-маги згадують про візит Алістера Кроулі в Москву на початку минулого століття. Тоді британський містик, захоплений видом Кремля, назвав його «втіленням сну, навіяного гашишем».

«Завдання всієї нашої діяльності — перетворити в подібний сон всю Росію», — підсумували активісти.