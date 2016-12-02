Орда загадкових слизьких тварин заполонила пляжі Каліфорнії

Учені досі не можуть дати точної оцінки, але припускають, що це одні з найрідкісніших і невивчених океанічних безхребетних, повідомляє видання «Популярная механика».

Легіони таємничих желеподібних істот, вимитих на каліфорнійські пляжі в понеділок і вівторок, викликали у місцевих жителів здивування і страх.

Райан Растмен, який живе неподалік від Хангтінтон-Біч, повідомив у Facebook, що «загадкові створіння лопаються під ногами як маленькі, слизькі кульки з водою». Він каже, що бачив тисячі подібних істот на узбережжі. Інші місцеві кажуть, що прибульців було так багато, що за ними не видно було піску.

Співробітник Хантінгтонского корпусу морської безпеки лейтенант Клод Паніс за сорок років своєї роботи не зустрічав нічого подібного. Професор з кафедри екології та еволюційної біології UC Irvine каже, що скоріше за все це так звані «пелагічні покривники», або сальпи, бочкоподібні безхребетні з м'якими, схожими на желатин тілами. National Geographic описує їх як «одних з найцікавіших і найменш відомих істот, що живуть в океані».

Ці морські тварини хоч і схожі на медуз, але насправді тісніше пов'язані з хребетними (до яких, до речі, належать і люди). Зрідка сальпи з'являються біля берегів Каліфорнії, але такого масового нашестя ще не було.