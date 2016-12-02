Створено онлайн-карту рівня забруднення повітря у світі

Як відомо, повітря в Китаї дуже токсичне: щороку воно сприяє передчасній смерті близько 1,6 мільйона людей, повідомляє видання «Популярная механика».

Стурбований тим, як забруднення навколишнього середовища впливає на здоров'я його сім'ї, аналітик Ян Боквілод, котрий працює в Пекіні, заснував проект AirVisual Earth, онлайн-карту забруднення повітря по всьому світу. Вона використовує дані з супутників і більш ніж 8000 станцій моніторингу, щоб відображати картину глобального забруднення в режимі реального часу. Інтерактивна карта демонструє напрямки руху повітряних потоків і показує підсвіченими областями різні концентрації аерозольних часток, менших за 2,5 мкм в діаметрі, здатних проникати глибоко в легені.

Відвідувачі порталу можуть обертати і збільшувати інтерактивний глобус для більш детального перегляду. Візуалізація забруднення повітря була розроблена так, щоб людина відразу наочно розуміла те, яку небезпеку вона представляє.

За словами самого Яна, цей проект — свого роду стимул для людей по всьому світу почати вимагати від свого уряду прийняття негайних заходів щодо ліквідації небезпечного забруднення повітря.

AirVisual також надає прогнози забруднення повітря на 3 дні в форматі мобільного застосування для 6000 міст, а недавно почала продавати недорогі пристрої, за допомогою яких люди можуть відстежувати рівень забруднення повітря всередині приміщень і на відкритому повітрі.