З’явився онлайн-конструктор для розрахунку вартості запуску ракети Atlas 5

Компанія United Launch Alliance надала клієнтам можливість самостійно розраховувати вартість запуску комерційних супутників на ракеті Atlas V з допомогою спеціального розділу на своєму сайті, повідомляє «РИА «Новости».

Базова ціна польоту на ракеті Atlas V, згідно з інформацією на сайті, становить 109 мільйонів доларів.

«Сьогодні ми представляємо платформу Rocketbuilder, використовуючи яку кожен зможе дізнатися реальну ціну польоту в космос, все прозоро і зрозуміло, легко у використанні», — сказав президент компанії Торі Бруно, представляючи нововведення.

За його словами, з цього моменту «купити рейс в космос на ракеті стане простіше, ніж замовити квиток на літак, щоб з’їздити додому на канікули».

Компанія з 30 листопада запустила відповідний розділ на своєму сайті, де, слідуючи чіткому алгоритму і вводячи дані про свій проект (термін запуску, тип орбіти, конфігурація ракети тощо) можна не тільки дізнатися вартість запуску, але й також зв’язати витрати і доходи для комерційних операторів супутників.

За словами Бруно, новий інструмент дозволить заощадити тижні переговорів і досліджень для клієнтів компанії, а також буде корисним в освітніх цілях.

Глава компанії повідомив, що вже в наступному році на сайті з'явиться можливість побачити вартість запуску створюваної нової ракети Vulcan.