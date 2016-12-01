Учені пояснили, чому всі зимові черевики небезпечні для здоров’я людини

Наявні моделі зимових черевик не здатні гарантувати безпеку їхнього власника, якщо він намагається пройтися по льоду або будь-якій іншій слизькій поверхні, вважають вчені, що опублікували результати тестування 98 марок взуття на сайті Rate My Treads, повідомляє «РИА «Новости».

«Найдивнішим результатом наших дослідів стало те, що майже всі марки взуття — понад 90 різних його версій — починають ковзати по льоду навіть при вкрай малих (близько семи градусів) кутах нахилу. Ми сподіваємося, що наші експерименти допоможуть людям вибрати найнадійніше взуття для зими, яке хоча б мінімально захищає їх від травм», — розповів Джеофф Ферні та його колеги з Інституту реабілітації в Торонто (Канада).

Як пояснив Ферні, ідея провести подібне дослідження зародилася після того, як він звернув увагу на те, що дуже велика частина пацієнтів клініки потрапляє в неї взимку з переломами і травмами, викликаними падіннями на льоду або снігу.

Ці скарги змусили вчених задуматися, наскільки винне в подібній проблемі зимове взуття, виробники якого часто заявляють, що їхній продукт відрізняється підвищеною «чіпкістю» і стійкістю до ковзання. Ферні і його колеги перевірили, чи так це насправді.

Дослідники купили 98 пар зимового взуття різних марок, в тому числі й «професійне» взуття для альпіністів і туристів-екстремалів, і створили лабораторію, що імітує умови канадської зими — низькі температури, сильний вітер, обмерзлі дороги зі змінним нахилом поверхні.

Коли цей «симулятор зими» був готовий, вчені заручилися підтримкою декількох добровольців, які погодилися впасти кілька сотень разів заради науки. Для їхнього захисту від травм змайстрували спеціальну упряжку, яка утримувала учасників дослідів від падіння на тверду поверхню.

Одягаючи кожні черевики, добровольці виконували одну і ту ж послідовність дій — вони вставали на лід і намагалися піднятися по гірці, яку побудували в лабораторії Ферні і його колеги. Вчені в цей час стежили, коли падали їхні підопічні, і відзначали, на який максимальний кут вони змогли піднятися.

Спочатку автори дослідження планували розділити взуття на три класи, давши їм від однієї до трьох «сніжинок» залежно від максимального кута, на який воно дозволяє піднятися. Трьом «сніжинкам» відповідав кут у 15 градусів, двом — у 11 градусів, і одній — у сім градусів.

На превеликий подив і розчарування вчених, майже всі марки зимового взуття не змогли набрати навіть однієї «сніжинки» — вони починали ковзати навіть при п’яти градусах нахилу і навіть менших значеннях. Усе це означає, що вони просто не придатні для безпечного пересування «на своїх двох» узимку.

Тільки дві «брендові» технології виготовлення підошви (американська Arctic Grip і китайська Green Diamond) виявилися здатними протиставити хоч щось льоду, за що отримали одну «сніжинку».

Автори дослідження сподіваються, що результати їхньої роботи допоможуть покупцям і виробникам взуття зробити правильний вибір і поліпшити конструкцію зимових черевиків і чобіт.