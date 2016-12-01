Воротар шотландського футбольного клубу збив чайку, яка пролітала над полем (відео)

Ніл Перрі — воротар шотландського клубу «Аллоа Атлетик» здійснюючи удар від воріт під час одного з футбольних матчів збив м'ячем чайку, що пролітала над полем, повідомляє видання Planeta-Today.ru.

Відео уривка матчу Кубка Шотландії з незвичайним інцидентом опубліковано на каналі SWNS TV. На записі видно, що близько футбольного поля під час гри пролітало кілька птахів. Одна з них пролетіла прямо над гравцями в той час, коли воротар виконував удар від воріт.

Птах, в якого потрапив м'яч, почав різко знижуватися, однак згодом зміг оговтатися від удару, злетіти в небо і покинути межі футбольного майданчика.

За кілька днів опубліковане відео зібрало на YouTube майже 10 тисяч переглядів. Користувачі Мережі відзначили, що їм дуже шкода птаха, який випадково постраждав під час матчу. Пам'ятна зустріч завершилася з рахунком 1: 0 на користь клубу «Аллоа Атлетик».