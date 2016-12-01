Китайський космонавт чув незрозумілий стукіт, перебуваючи на орбіті

Ян Лівей у модулі Шеньчжоу 6 / Фото: China.org.cn

Китайський астронавт Ян Лівей стверджує, що він почув таємничий стукіт під час свого польоту в космос, повідомляє People з посиланням на Центральне телебачення Китаю.

Ян, який народився в червні 1965 року в північно-східній провінції Ляонін, є першим космонавтом Китаю і в цей час має звання генерал-майора. 16 жовтня 2003 року він покинув свій космічний модуль після 21-годинного польоту в космос, що робить його 241-ою людиною, яка відвідала космічний простір.

Коли він згадав свій досвід в космосі під час недавнього інтерв’ю, то розповів про «дивну ситуацію» з якою зіткнувся у космосі: космонавт час від часу чув стукіт.

Він пояснив, що звук раптово з'являвся без причини. «Це не приходило ззовні, ні з середини космічного корабля, але звучало так, ніби хтось стукає по космічному кораблю так само, як стукає дерев'яний молоток об залізне відро», — сказав Ян.

Ян розповів, що почав нервувати, коли почув звук, і підсунувся до ілюмінатора, щоб спробувати з'ясувати причину. Проте, нічого незвичайного не з’явилося ні всередині, ні зовні космічного апарата.

Після повернення на Землю, він розповів технікам про таємничий звук, і намагався відтворити його за допомогою інструментів з тим, щоб вирішити цю загадку. Але точно відтворити почутий звук йому не вдалося.

Звук також чули космонавти апаратів «Шеньчжоу 6» і «Шеньчжоу 7».

«Перед відправкою у космос я сказав їм, що звук є нормальним явищем, тому немає причин турбуватися», — розповів Ян.