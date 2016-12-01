У китайському метро з’явився вагон, у якому росте ліс

У китайському місті Ханчжоу один із вагонів в метро перетворили на справжній ліс з метою пропаганди екологічно чистого транспорту, повідомляє видання Life.

У поїзді були встановлені горщики з рослинами, а стіни і сидіння покрили мохом і листям. Навіть металеві поручні вагону обвиває плющ.

Незважаючи на те що «зелений» вагон був запущений 28 листопада всього на 12 годин, багатьом пасажирам все-таки вдалося в ньому покататися і зробити селфі.

У такий спосіб влада міста закликала до розвитку громадського транспорту для поліпшення навколишнього середовища.