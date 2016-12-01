У США з інкасаторської машини вкрали відро золота (відео)

У Нью-Йорку чоловік латиноамериканського походження у віці від 50 до 60 років витягнув з відкритого інкасаторського фургона відро золотих опилків на $ 1,6 мільйона, повідомляє видання «Нескучные новости».

На відеозапису, опублікованому поліцейським департаментом міста, невідомий збирається пройти повз фургона, але несподівано помічає золото і забирає його.

Підозрюваного оголосили в розшук. Поліцейські повідомили, що це чоловік латиноамериканського походження у віці від 50 до 60 років.