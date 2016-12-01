Традиційний китайський календар визнаний світовою спадщиною ЮНЕСКО

Китайський традиційний календар складається з 24 сезонів, повідомляє видання «ЕКД!».

На відміну від знаменитого місячного календаря, він прив'язаний до сонця. Зараз за цим календарем на дворі стоїть сезон Малі сніги. Після перших невеликих снігопадів в більшості регіонів Китаю різко падає вологість повітря, тому цей сезон вважається ідеальним для того, щоб в'ялити м'ясо і рибу. На Малі сніги календар наказує китайцям активно налягати на супи, які допомагають відновлювати висушену шкіру і носоглотку.

Обов'язковим інгредієнтом будь-якого супу взимку в Піднебесній є редька. У народі кажуть: 冬 吃 萝卜夏 吃 姜 - 不要 医生 开药方 (Взимку їж редьку, а влітку імбир — до лікарів ходити не доведеться).