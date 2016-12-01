У Німеччині пес «усиновив» кинутих мамою тигренят (відео)

У Німеччині пес на кличку Леон усиновив двох покинутих мамою бенгальських тигренят і допомагає працівникам розплідника стежити за непосидами. Подія сталася в зоопарку міста Шлос-Хольте-Штукенброк, повідомляє VistaNews.

Коли мати відмовилася від двох тигренят — Персика і Перлини, співробітниця зоопарку Джанетта Вурмс вирішила взяти їх до себе додому. Жінка була невимовно здивована, коли шестирічний пойнтер на прізвисько Леон взяв на себе батьківську опіку над малюками.

Примітно, незважаючи на те, що Леон — самець, у нього яскраво виражений материнський інстинкт. Зараз собака проводить весь свій час з тигренятами, проте Джанетта вважає, що ідилія не триватиме довго. На її думку, дитинчата вже демонструють характер хижака, а зовсім скоро їхні габарити перевищать розміри Леона і його авторитет суттєво впаде.

Відзначимо, це не перший випадок, коли Леон бере на себе опіку над кинутим потомством. У 2012 році преса писала про те, що він усиновив біле левеня. У Німеччині цей пес — справжня знаменитість.