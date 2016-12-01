Бегемот напав на автомобіль в ПАР (відео)

26-річний Вікус Cероні повертався з Мозамбіку на своєму позашляховику. Під'їжджаючи до мосту в національному парку Крюгер, він помітив бегемота, але не надав цьому значення. Чоловік припустив, що тварина звикла до людей і проігнорує його, повідомляє Lenta.ru.

«Раптово гіпопотам повернувся і побіг в мою сторону, — розповів Сероні журналістам. — Я зрозумів, що він не зупиниться, і приготувався до зіткнення».

Тварина вдарила машину, після чого віддалилася. Одна з дверей і капот виявилися пошкоджені. Крім того, на автомобілі залишилися сліди зубів.

Сероні вважає, що йому ще пощастило: від удару збоку машина могла впасти з обриву.