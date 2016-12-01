Пацієнту в лікарні без причини видалили частину геніталій

В ході перевірок, проведених в урологічному відділенні міськлікарні Благовіщенська, стало відомо про шокуючий випадок, що стався з пацієнтом. Як повідомляє агентство "Порт Амур" з посиланням на благовіщенську прокуратуру, в цьому відділенні молодому чоловікові без підстав видалили частину геніталій.

Подробиці резонансного випадку не уточнюються. Сказано, що за фактом заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю порушено справу. Винуватець встановлюється - поки відомо тільки, що операцію проводив лікар відділення.

Раніше повідомлялося, що в міській лікарні Благовіщенська проходять перевірки. Було виявлено, що операції проводили люди, що не мають професійної освіти. Незадоволені пацієнти неодноразово подавали в суд на медустанову.