У Франції увязнено колишніх співробітників авіакомпанії за нетактовне ставлення до сорочок їхніх босів

Трьох колишніх співробітників французької авіакомпанії Air France було визнано винними у розриванні сорочок їхніх керівників під час протестів, пов‘язаних з оголошенням про скорочення робочих місць у цій компанії. Вони дістали вирок умовного ув‘язнення терміном від трьох до чотирьох місяців.

Ще двох співробітників компанії було виправдано, і з них було знято звинувачення в організованій акції із застосуванням насильства.

Відео запис того, що сталося, демонструє одного з керівників авіакомпанії Air France Зав‘єра Бросету, який йде, перечіплюючись, а його сорочку розірвано у кількох місцях. Все це сталося по тому, як він та ще один з керівників втекли від групи розлючених співробітників, перелізши через металевий паркан.

Інцидент стався тоді, як керівництво компанії презентувало план скоротити 2900 робочих місць і припинити 10% рейсів Air France на далекі відстані.