Центробанк Англії відмовляється від тваринного жиру для виготовлення пластикових банкнот

Центральний банк Англії каже, що нині здійснюються кроки, аби відмовитися від використання тваринного жиру для виготовлення нових пластикових банкнот номіналом у 5 фунтів стерлінґів.

Постачальник цих банкнот – компанія Innovia – вживає заходів як реакція на скарги тисяч британських веґетаріанців.

Центральний банк каже, що йому було невідомо про використання жиру для виготовлення готівки, коли він підписував контракт з Innovia.

Раніше центробанк, що називається Bank of England, підтвердив, що серед речовин, з яких виготовляється нова “п‘ятірка”, є тваринний жир. Петицію проти використання нової банкноти підписало понад 100 тисяч людей лише за два дні.

Нова пластикова банкнота із зображенням королеви та Вінстона Черчилля раніше стала предметом гордощів для англійців. “П‘ятірка” відразу викликала попит у колекціонерів. Перша серія продавалася на інтернет-аукціонах часом значно дорожче за номінал.