У Китаї будують копію "Титаніка"
Китайська компанія Star Energy Investment Group будуватиме “Титанік” як частину свого ексклюзивного курорту.
Китайська компанія Star Energy Investment Group провела урочисту церемонію облаштування місця для кіля на корабельні, що має збудувати копію легендарного британського судна “Татанік” у справжню величину. Церемонія відбулась у південно-західній китайській провінції Сичуань.
Проект коштує більше 165 мільйонів доларів. Він має на меті дати відвідувачам можливість відчути себе пасажирами “Титаніка”, включно з тим, аби імітувати момент катастрофи гігантського судна за допомогою спеціальних симуляторів”, повідомляє Євроньюс.