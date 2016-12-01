У Китаї будують копію "Титаніка"

Китайська компанія Star Energy Investment Group провела урочисту церемонію облаштування місця для кіля на корабельні, що має збудувати копію легендарного британського судна “Татанік” у справжню величину. Церемонія відбулась у південно-західній китайській провінції Сичуань.

Проект коштує більше 165 мільйонів доларів. Він має на меті дати відвідувачам можливість відчути себе пасажирами “Титаніка”, включно з тим, аби імітувати момент катастрофи гігантського судна за допомогою спеціальних симуляторів”, повідомляє Євроньюс.