У Китаї будують копію "Титаніка"

У Китаї будують копію "Титаніка"

Китайська компанія Star Energy Investment Group будуватиме “Титанік” як частину свого ексклюзивного курорту.

Джерело: Відомості

Китайська компанія Star Energy Investment Group провела урочисту церемонію облаштування місця для кіля на корабельні, що має збудувати копію легендарного британського судна “Татанік” у справжню величину. Церемонія відбулась у південно-західній китайській провінції Сичуань.

Проект коштує більше 165 мільйонів доларів. Він має на меті дати відвідувачам можливість відчути себе пасажирами “Титаніка”, включно з тим, аби імітувати момент катастрофи гігантського судна за допомогою спеціальних симуляторів”, повідомляє Євроньюс.

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