Учені: Facebook і Twitter допомагають впоратися з депресією

Соціальні мережі з'явилися в житті людей відносно недавно, проте інформації про їхній негативний вплив на життя є вже дуже багато, повідомляє агентство «Азертадж».

Проте, у медалі є й інший бік. Дослідження, проведене Ланкастерским університетом, показує, що Facebook, Twitter як і, може допомогти деяким людям впоратися з депресією. А це, в свою чергу, призведе до того, що життя у них піде зовсім інакше, ніж якби соціальних мереж не існувало в принципі.

Істотний вплив на ефект їхнього впливу має те, наскільки часто вони використовуються, чим саме займається людина, заходячи туди, а також стан здоров'я конкретного індивіда. Й іноді саме наявність великої кількості знайомих і спілкування з ними, нехай навіть віртуальне, допомагає мозку людини вийти з депресивного стану і зробити наступний крок.

Проте, важливо не забувати і про спілкування в житті. Наскільки б добре не йшлося листування в Мережі, вона не замінить взаємодії за допомогою голосу, а також запахів і дотиків. Тому дуже важливо відшукати баланс між комп'ютером і реальністю, і намагатися дотримуватися його. І, по можливості, не відхилятися від обраного курсу.