Бельгійське пиво потрапило в список культурної спадщини ЮНЕСКО

Представники організації заявили, що в Бельгії виготовляють близько 1500 видів пива, застосовуючи при цьому різні методи бродіння, повідомляє IsraInfo.

Хмільний напій, вироблений з авторських рецептами, став широко відомий в 1980-х роках. Бельгійські пивовари активно беруть участь в благодійних проектах, а пиво часто використовується в кулінарії, зокрема, у виробництві деяких сортів сиру.

В ЮНЕСКО відзначили внесок пивоварів Бельгії в захист навколишнього середовища. У виробництві пива використовується упаковка, яка підлягає переробці, і застосовуються технології, що передбачають зменшення витрат води.

У повідомленні організації, також, вказується освітня діяльність пивоварів, яка полягає в проведенні майстер-класів та спецкурсів, розробці навчальних програм для бізнесменів і створенні маленьких цехів для тих, хто тільки починає цей шлях.