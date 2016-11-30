Через нестримну інфляцію магазини Венесуели приймають купюри на вагу

Зараз вартість найбільшої купюри венесуельського болівара становить близько 5 американських центів, а один болівар коштує 0,000466 долара США, повідомляє Quibbll.

Інфляція у Венесуелі стала настільки катастрофічною, що місцеві жителі ходять за покупками з рюкзаками, наповненими місцевою валютою.

Звичайні гаманці тут вже не використовують. Вартість популярних місцевих сигарет становить дві тисячі боліварів, або, як мінімум, 20 купюр.

Місцевий продавець дорогих сортів сиру в інтерв'ю Bloomberg сказав, що для розрахунку за товар він користується тією ж вагою, що й для продажу самої продукції. Найсмішніше — чи найсумніше — це випадки, коли грам сиру коштує дорожче за грам грошей.

Місцевий продавець газет розповів, що кожного вечора він повертається додому з сумкою, в якій лежить близько 100 тисяч боліварів різного номіналу.

Гіперінфляція сильно вдарила по роботі банкоматів — апарати доводиться наповнювати грошима кожні три години, через що багато які з них просто не працюють. Але зате стали популярні електронні платежі. Правда багато дрібних підприємців не приймають пластикові карти, тому сильного розвитку подібних технологій у Венесуелі не відбулося.

Криза в країні з населенням 30 мільйонів осіб почалася в 2014 році після різкого падіння вартості бареля нафти на міжнародному ринку. 95% експорту Венесуели доводилося на нафту, і прибуток від продажу нафтових продуктів забезпечував приблизно половину державного бюджету.

Але влада, замість прийняття будь-яких реальних дій щодо позбавлення економіки від «нафтової залежності», зафіксувала офіційний обмінний курс і дала вказівку банкам друкувати більше купюр, що призвело до їхнього знецінення. Відповідно, ціни на товари стрімко злетіли вгору. Плюс до всього, влада посприяла створенню чорного ринку обміну валюти, що викликало ще більше зростання інфляції.

Венесуела не публікує інформацію про зміни цін на споживчі товари, проте сторонні експерти відзначають, що в країні спостерігається «найбільш хаотичний» за багато років процес гіперінфляції.

Ситуація зі зважуванням купюр показує повну безконтрольність інфляції. Але дати реальну оцінку масштабів зубожіння країни неможливо через закриту політику уряду. Виходу з ситуації, що склалася, поки не бачить ніхто, адже в країні все ще основну частину бюджету становить прибуток від торгівлі нафтою.

У січні уряд збирається випустити нові купюри з більшим номіналом, але це не допоможе з виходом із ситуації, що склалася. Наповнюваність бюджету країни все ще залежить від світової ціни на нафту.