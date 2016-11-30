ЦРУ виклало у відкритий доступ секретні карти ХХ століття

Президент Джон Кеннеді і карта В’єтнаму / Фото: Central Intelligence Agency / Flickr

ЦРУ виклало у відкритий доступ десятки карт, що охоплюють понад сімдесят років історії ХХ століття, повідомляє Lenta.ru з посиланням на Popular Mechanics.

Серед карт, зокрема, радянський фронт у 1941-1942 роках, зона впливу Японії в 1945-му і окупаційні зони Берліна в 1945-му. Також можна побачити карти, що відображають міжнародні торговельні стосунки в 1950-му, освоєння Антарктиди в 1956-му і розміщення ракет на Кубі в 1962-му.

Крім них, ЦРУ представило кілька фотографій з офіційних або засекречених заходів. Доступно, зокрема, зображення 1961 року, де Президент Джон Кеннеді виступає на тлі карти В'єтнаму, і фотографія з Річардом Ніксоном біля карти Камбоджі, зроблена в 1970-м.

ЦРУ є одним з урядових агентств США, в обов'язки якого входить збір і аналіз інформації про іноземних громадян і організацій. Глава агентства підпорядковується безпосередньо Президенту США.