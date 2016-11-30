В Австралії співробітник заправки закидав озброєних грабіжників цукерками (відео)

Працівник однієї з заправок в австралійському місті Абердейл, штат Новий Південний Уельс, злякав двох грабіжників, закидавши їх цукерками, повідомляє Quibbll.

Злочинці були озброєні палицями, проте не змогли нічого протиставити «цукерковій атаці».

На опублікованих нижче кадрах видно, як з машини Hyundai вибігають двоє чоловіків у чорних балаклавах і намагаються увірватися в магазин. Працівник мінімаркета при заправці, намагаючись прогнати грабіжників, починає кидати в них цукерки з першою-ліпшої коробки. У результаті нападники втекли.

Як стало відомо журналістам, через деякий час згорілий автомобіль горе-грабіжників виявили в сусідньому районі.

Тепер поліція шукає злочинців.