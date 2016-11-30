У християнській церкві в Пекіні відкрився клуб любителів вина

В одній із християнських церков Пекіна 26 листопада відкрився клуб шанувальників Бахуса, повідомляє видання «ЕКД!».

Заклад отримав назву «Оплот любителів вина». Господар винного дому — підприємець Ван Жун — сам є глибоко віруючим християнином. При цьому в ідеї влаштувати «рюмочну» у храмі він не бачить нічого богопротивного.

«Християнство несе любов. Наш винний дім теж покликаний нести любов — до життя», — говорить Ван.

Ієрогліф «любов» в храмі і винному будинку, дійсно, красується повсюдно. Там же висить безліч копій західних картин на релігійні теми, а також полотна, які малює сам Ван Жун. На одному з них зображено Ісуса на Великій Китайській стіні.

До речі, на церемонії відкриття винного клубу в церкві не тільки пили, але й курили. У Пекіні це — серйозне порушення антитютюнового закону, за яке можна поплатитися штрафом у розмірі до 20 тис. юанів (майже $ 3 тис.).

Потрібно сказати, що до продажу алкоголю в храмах жителі Піднебесної ставляться досить спокійно. Так, на території деяких монастирів у Лхасі свого часу торгували пивом.