Чеські активісти закликають врятувати малюка Ісуса від Санта-Клауса

Група прихильників чеських традицій на чолі з активістом Томашем Здеховскім запустила в Чехії кампанію «Врятуємо малюка Ісуса» (Zachraňme Ježíška) — згідно з чеською традицією, саме він, а не святий Миколай, приносить подарунки чеським дітям на Різдво, повідомляє EuroMag.

«Ми боремося за традиції та звичаї чеського Різдва. Ми хочемо врятувати малюка Ісуса від червоного товстуна з його оленями. У минулому нам насаджували Діда Мороза, а через 20 років після революції — Санта-Клауса», — йдеться на сайті ініціативи.

Петицію вже підписали понад 18 тисяч осіб.

Крім того, автори петиції почали своє турне по чеських містах, де вони на площах розповідають про свою ідею і збирають підписи. У Празі з ними можна буде зустрітися 18 грудня з 14.00 перед будівлею уряду.