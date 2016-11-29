Папуга блискуче виконав хіт співачки Sia (відео)

Комусь для того, щоб прославитися, потрібно багато і наполегливо працювати, а декому вдається звернути на себе увагу всього світу ненавмисно. Так сталося і з амазонським папугою, чий господар опублікував в Facebook відео, в якому птах виконує хіт співачки Sia 2014 року — Chandelier, повідомляє видання Hello!.

Можливо, на таке душевне виконання папугу змусив шум дощу, а може, для нього це звичайна справа. Поки на сторінці господаря інтернет-зірки тільки одне відео, але з огляду на кількість переглядів (810 тис. за два дні), підписників (майже 33 тисячі) та коментарів (більш 6400) з проханнями «ще!», легко припустити, що ролики будуть виходити частіше .

Ті, хто не знайомий з композицією Chandelier, можуть оцінити вокальні здібності пернатого виконавця, послухавши оригінальну версію. Примітно, що ця пісня спочатку була написана для Ріанни, з якої Sia вже співпрацювала раніше (вона — автор її хіта Diamonds). Однак в репертуар Ріанни композиція так і не увійшла і була включена автором у власний альбом 1000 Forms of Fear.

За словами Sia, пісня була написана приблизно за півгодини: чотири хвилини зайняло складання набору акордів, близько 15 хвилин — творення тексту і ще стільки ж — запис вокалу. Про те, скільки часу пішло у папуги на розучування Chandelier, історія замовчує.