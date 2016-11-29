Житель Канади продавав поголених кошенят замість елітних сфінксів

35-річний канадець, ім'я якого не розкривається правоохоронними органами, організував «бізнес», в рамках якого звичайних котів, котрих стригли наголо, продавали як елітних сфінксів, повідомляє видання GoGetNews.info.

Для того щоб повністю ретельно поголити звичайного кота, продавець витрачав майже весь день. Для того щоб процедура проходила швидше — пробував нові методи і технології видалення вовни. Голив звичайних кошенят він саме в день продажу, щоб покупець не помітив обману.

Коли 700 доларів вже були в кишені, а «сфінкс» проданий, розчарування чекало покупців, адже буквально через кілька днів шерсть відростала і обман ставав очевидним.