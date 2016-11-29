Тернополяни пропонують одну з вулиць міста назвати на честь Дональда Трампа

З’явилася електронна петиція голосують за перейменування однієї із вулиць міста Тернополя на вулицю імені Дональда Трампа, повідомляє видання «Доба».

Таку пропозицію висунув Руслан Середа.

Тернополянин вважає, що це зміцнить відносини між Україною та США, а також допоможе залучити американські інвестиції.

«Пропоную назвати одну з вулиць Тернополя іменем Дональда Трампа — 45-го Президента США — для зміцнення україно-американських відносин, з метою залучення американських інвестицій в економіку міста для побудови підприємств і створення робочих місць на прикладі компанії McDonalds», — йдеться в описі петиції.

Наразі таку ідею підтримала лише 7 осіб із 300 необхідних. До кінця збору підписів залишилось 29 днів.