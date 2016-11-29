Іспанія платить жительці Австралії за читання «Дон Кіхота»

«Дон Кіхот» — національна гордість Іспанії і найвідоміший твір Мігеля де Сервантеса (1547-1616), 400-річчя смерті якого не втомлюються вшановувати в країні і за її межами. Однак статистика показує, що майже половина громадян королівства навіть не відкривала цю книгу, а з решти далеко не всі прочитали її цілком. Що вже говорити про іноземців, повідомляє видання «Испания по-русски».

У зв’язку з цим іспанське посольство в Австралії вирішило влаштувати культурну програму під назвою «Money to read» («Гроші за читання») і запропонувало допомогу в 1500 австралійських доларів (трохи більше тисячі євро) за читання «Дон Кіхота». Одержувачем незвичайної «стипендії» стала Мойра Крісті, мати чотирьох дітей, яка була обрана за цікаві відповіді на питання і цікаву презентацію — як вона бачить себе в ролі читача і промоутера відомого роману.

Ось уже більше тижня Мойра приходить в бібліотеку в Канберрі і протягом п’яти годин занурюється у твір Сервантеса. А потім записує відео, в якому розповідає про свої враження від прочитаного, і публікує його на YouTube.

Таким чином, Крісті допомагає своїм співвітчизникам відкрити для себе «Дон Кіхота» як цікавий, веселий і легкий у розумінні роман.