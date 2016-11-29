Іспанська католицька церква відкрила портал для збору пожертвувань

Завдяки відкритому в Інтернеті порталу www.donoamiiglesia.es Іспанська Католицька церква розраховує збільшити збір пожертвувань на 20-25% протягом двох найближчих років, повідомляє видання «Испания по-русски».

Тепер віруючі можуть зробити внесок через «віртуальну касу» або за телефоном, причому вони самі вибирають суму і періодичність платежу — разовий або щомісячний. Крім того, вони ж і вирішують, кому саме призначається даний платіж: місцевій парафії, яких в Іспанії налічується близько 23 тисяч, одній з 69 регіональних єпархій або Іспанської Єпископальної конференції.

Загальна сума, яку Католицька церква отримує з різних джерел, перевищує 850 мільйонів євро у рік.

На новому порталі парафіяни не отримають повного звіту про витрачання цих коштів, проте зможу бути в курсі різних видів діяльності, яку ведуть представники церкви. Останні, в свою чергу, вважають, що нова система допоможе їм адаптуватися до електронних платежів, які все частіше і частіше замінюють виплати готівкою.