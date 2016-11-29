Австралійський поліцейський став зіркою музичного фестивалю (відео)

В австралійському місті Перт під час проведення музичного фестивалю деякі відвідувачі стали очевидцями незвичайного танцю співробітника поліції, повідомляє видання Australia News.

Перебуваючи в оточенні школярів і почувши музику, поліцейський почав танцювати, тим самим викликавши схвалення публіки. Діджею при цьому вдалося зробити відеозапис, який в Інтернеті зібрав близько півмільйона переглядів.