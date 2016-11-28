У Росії дворічний хлопчик на автомобілі збив матір і брата
В Примор’ї (Росія) дворічна дитина в авто наїхала на матір і молодшого брата.
Потерпілі відбулися невеликими травмами ребра і коліна, повідомляє VistaNews.
У Приморському краї, де стався інцидент, сім'я приїхала на дачну ділянку і, залишивши дворічного сина в автомобілі, вийшли з нього. Батько відправився в будинок, а мати з однорічним сином підійшла до багажника, що б дістати коляску та інші речі.
Дитина, залишившись одна в автомобілі, перелізла на водійське сидіння і перевела важіль автоматичної коробки передач з положення «паркування» на режим «нейтралка».
Автомобіль почав котитися назад і тим самим завдав ушкодження матері і братові, які на той час ще перебували позаду машини. Дитина отримала забої лобової області, а мати перелом одного ребра і гематому коліна.
Зараз проводиться перевірка у цій справі.