У Росії дворічний хлопчик на автомобілі збив матір і брата

Потерпілі відбулися невеликими травмами ребра і коліна, повідомляє VistaNews.

У Приморському краї, де стався інцидент, сім'я приїхала на дачну ділянку і, залишивши дворічного сина в автомобілі, вийшли з нього. Батько відправився в будинок, а мати з однорічним сином підійшла до багажника, що б дістати коляску та інші речі.

Дитина, залишившись одна в автомобілі, перелізла на водійське сидіння і перевела важіль автоматичної коробки передач з положення «паркування» на режим «нейтралка».

Автомобіль почав котитися назад і тим самим завдав ушкодження матері і братові, які на той час ще перебували позаду машини. Дитина отримала забої лобової області, а мати перелом одного ребра і гематому коліна.

Зараз проводиться перевірка у цій справі.