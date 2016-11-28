Шведські дослідники знайшли спосіб видалення людини з Інтернету за кілька кліків

Шведські розробники Віллі Далбі і Лайнус Уннебек створили сервіс, який дозволяє людині в кілька кліків повністю видалити себе з усіх додатків і соціальних мереж. Сервіс називається Deseat.me, повідомляє видання «Футурист».

Користувач заходить на сайт за допомогою облікового запису Google, і програма починає сканувати програми та сервіси, створені за допомогою цього облікового запису, складаючи їхній список.

Навпроти кожного посилання — дві кнопки: «Додати в чергу на видалення» і «Зберегти». Таким чином, можна за кілька кліків видалити всі свої акаунти.