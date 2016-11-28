В Італії збудували «літаючий велосипед» Да Вінчі

Конструктори з Мілана побудували «літаючий велосипед», скориставшись кресленнями і розрахунками Леонардо Да Вінчі, повідомляє EuroMag.

Велосипед відтворений в масштабі 1:2, має розмах крил 5 метрів і оснащений пристроєм для управління польотом.

Дивовижна машина буде представлена на виставці, яка відкриється в Музеї Да Вінчі в Мілані.

Національний музей науки і техніки «Леонардо да Вінчі» (Museo Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci), зберігає всі найвідоміші малюнки і дерев'яні моделі великого генія.