В Італії збудували «літаючий велосипед» Да Вінчі

В Італії збудували «літаючий велосипед» Да Вінчі

Унікальний експонат був підготовлено для виставки Leonardo 3-Il Mondo Di Leonardo, яка відкриється в новому році.

Джерело: Відомості

Конструктори з Мілана побудували «літаючий велосипед», скориставшись кресленнями і розрахунками Леонардо Да Вінчі, повідомляє EuroMag.

Велосипед відтворений в масштабі 1:2, має розмах крил 5 метрів і оснащений пристроєм для управління польотом.

Дивовижна машина буде представлена на виставці, яка відкриється в Музеї Да Вінчі в Мілані.

Національний музей науки і техніки «Леонардо да Вінчі» (Museo Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci), зберігає всі найвідоміші малюнки і дерев'яні моделі великого генія.

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