У Швеції починають розробку триколісного електромобіля

Шведська компанія Uniti успішно завершила краудфандінгову кампанію зі збору коштів на запуск у виробництво компактного триколісного електромобіля Ingenius EV власної розробки, повідомляє NewsLand.

Усього за півтора місяця інженерам вдалося зібрати 1,23 мільйона євро завдяки 570 інвесторам з 45 країн світу, які тепер стануть акціонерами компанії. У середньому кожен учасник кампанії вніс близько 2100 євро, що, до речі, становить близько 10% від вартості майбутнього електрокара. Тим часом в Uniti вже надійшло понад 140 попередніх замовлень на Ingenius EV.

Шведський електромобіль є одномісним транспортним засобом для міських умов з функцією автономного управління і просунутою мультимедійною системою. Цільовою аудиторією Ingenius EV шведи бачать креативних молодих людей у ​​віці від 25 до 34 років, які стежать за модними трендами і люблять стильні гаджети. А ще в Uniti сподіваються, що електрокар складе конкуренцію таким машинкам, як Renault моделей Zoe і Twizy, а також Nissan Leaf.

Випробування прототипів Ingenius EV почнуться в 2017 році, а продажі стартують у 2020 році.

Розробники планують продавати електрокар не організовуючи звичні дилерські центри, а через інтернет-магазин з доставкою додому, немов звичайний гаджет.