В Японії у ковзанці заморозили п’ять тисяч рибин

У Японії керівництво однієї з місцевих ковзанок вирішило привернути увагу клієнтів незвичайним способом: у льоді закладу заморозили п'ять тисяч рибин, повідомляє VistaNews.

Ті, хто прийшов сюди покататися на ковзанах, в результаті відмовилися від цього, оскільки обурилися тим, що вони побачили. Більше того, знайшлися японці, які згуртувалися в групу, щоб домагатися закриття «живодерської» ковзанки.

Відзначимо, що адміністрація ковзанки виконала велику роботу з «прикрашання» льоду. Працівники закладу, використовуючи спеціальну техніку, уклали в шарі замерзлої води тисячі рибин, виклавши їх у формі слів і хитромудрих фігур.

На керівництво ковзанки обрушилася критика з боку його відвідувачів, і заклад тепер підраховує збитки від невдалого маркетингу. Представники ковзанки спробували виправдатися перед клієнтами, заявивши, що рибу заморожували в лід після того, як вона загинула. Однак це не заспокоїло відвідувачів.

У парку розваг пояснили, що ідея полягала в тому, щоб створити для клієнтів відчуття океану, але через реакцію людей на такий хід, закладу довелося вибачатися перед ними.