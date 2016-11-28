Директор китайської школи подарував учням понад $ 1 млн

У такий спосіб він збирається залучити ще більше талановитих дітей, повідомляє «ЕКД!».

Гроші у вигляді стипендії отримали учні середньої школи міста Веньчжоу (провінція Чжецзян), які успішно пройшли вступні іспити і перейшли з початкової школи в середню.

Розмір винагороди залежав від балів, отриманих на іспитах. Всього було три рівні: 100 тис. юанів, 50 тис. юанів і 40 тис. юанів. Частину грошей підлітки отримали готівкою, іншу частину — на спеціальні стипендіальні рахунки. Всього було нагороджено 239 осіб.

За словами глави навчального закладу, подібні нагороди залучать до школи багато нових учнів з хорошою успішністю. Він також заявив, що йому довелося продати частину свого особистого майна, щоб зробити школярам такі «подарунки».

Фотографії з церемонії нагородження моментально розлетілися по місцевих соцмережах, де почалися активні обговорення. На знімках школярі тримають в руках товсті пачки грошей, а на столах в церемоніальному залі розкладені стопки банкнот.

Багато користувачів мережі розкритикували щедрий навчальний заклад та ідею стимулювати учнів грошима, заявивши, що це може розвинути в підростаючого покоління матеріалізм.