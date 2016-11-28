В Англії знайдено занедбаний бункер з усіма припасами для порятунку на випадок ядерної війни

Бункер збудували в 1958 році.

Схований посеред полів Саффолка, цей занедбаний бетонний об'єкт з іржавим металевим люком замість дверей не дуже привертає увагу, повідомляє Quibbll.

Якщо спуститися по сходах на чотири метри під землю, можна потрапити в справжній бункер часів холодної війни. Обстановка в бункері не змінилася з 1991 року, коли його закинули, і на стіні все ще висять інструкції про те, що робити в разі ядерної атаки.

За часів холодної війни в Великобританії побудували 1563 бункери на відстані близько 25 км один від іншого. Це було зроблено на випадок загострення взаємин СРСР і США, яке могло вилитися в ядерну війну. Бункери обслуговували волонтери зі Служби наземних спостерігачів. В їхнє завдання входило дізнаватися, скільки скидається ядерних бомб, де вони можуть бути скинуті, а також стежити за рівнем радіації в міру її поширення по території країни.

Під землею було встановлено індикатор потужності бомб, щоб вимірювати вибухові хвилі на кожен метр, а також датчик рівня радіації — вони з'єднувалися з зовнішнім світом через труби. У разі ядерної атаки волонтери повинні були продовжувати роботу протягом трьох тижнів, поки на вулиці падають і вибухають снаряди. За допомогою сирен вони також могли інформувати населення про насування повітряної або ракетної атаки.

Бункер збудували в 1958 році і закинули в 1991 році. На стіні досі висить листок паперу, де написано, що робити волонтерам в разі переходу на військовий стан за частиною підготовки наглядових приладів. Під час атак волонтери повинні були повідомляти про вибухи і щодня підтримувати бункер в робочому стані.

По всьому бункеру уздовж стін стоять матраци, а в кутку порошиться стілець з тканинним сидінням. Карти, записки, інструменти та вміст набору для надання першої допомоги розкидані по підлозі.

Один із недавніх відвідувачів розповів про відчуття клаустрофобії, яке наздоганяє, коли спускаєшся в цей бункер. «Щоб потрапити в бункер, потрібна сміливість, оскільки не знаєш, чого очікувати, як тільки опинишся там. Було по-справжньому не по собі, коли я спускався по сходах, щоб увійти. Я можу уявити, як важко було волонтерам з їхнім набором. Я був вражений усією атрибутикою холодної війни, яка все ще там. Неначе час зупинився, поки увесь інший світ жив далі».

Дослідник бункера також похвалив волонтерів за їхню хоробрість. «Я провів внизу в кімнаті всього півгодини і вже відчув досить сильний напад клаустрофобії. Потрібно віддати належне волонтерам, які проводили години і навіть дні під землею в цих штуках за часів, коли люди дійсно вірили в можливість ядерної війни. Дивно думати, що цей бункер захований тут, в сільській місцевості в Саффолку. Більшість напевно не знає про його існування.

Майже половину бункерів часів холодної війни закрили в 1968 році, а решту — в 1991 році, після розвалу комуністичного блоку.

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